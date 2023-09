Londra, scattata la caccia all'uomo per la cattura di Daniel Abed Khalife, ex militare di 21 anni.

A Londra è caccia al’uomo, dopo che un ex militare dell’esercito britannico, Daniel Abed Khalife (21 anni) è evaso dal carcere di Wandsworth. L’uomo era qui recluso in quanto accusato di terrorismo. L’accusa era scattata per la precisione lo scorso gennaio, quando Khalife aveva cercato di raccogliere informazioni sul personale delle forze armate a fini terroristici e per il posizionamento di un finto ordigno nella base della Royal Air Force di Stafford. Secondo la Metropolitan Police, Khalife si troverebbe ancora a Londra e ha diffuso una foto con i dettagli del suo abbigliamento al momento dell’evasione. Il 21enne indossava una maglietta bianca e pantaloni a scacchi di colore bianco e rosso.

Daniel Abed Khalife è fuggito vestito da cuoco

In seguito alla fuga di Khalife, ai cittadini è stato raccomandato di chiamare il numero di emergenza 999 se dovessero avvistarlo. Secondo quanto riportato da Bbc News, Khalife era impegnato in compiti di cucina al momento della sua fuga e indossava l’uniforme da cuoco della prigione quando è stato visto per l’ultima volta.

La polizia lo rintraccia in tutto il Regno unito

Come informa TgCom24, l’uomo ha legami con il quartiere di Kingston a Londra e con il nordovest della capitale britannica, ma le autorità stanno cercando in tutto il Paese per rintracciarlo. Il comandante Dominic Murphy, responsabile del comando Antiterrorismo della polizia metropolitana, ha informato che tutte le forze di polizia e i punti di frontiera del Regno Unito sono stati messi sull’avviso per collaborare nella ricerca di Khalife.