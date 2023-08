È stato arrestato a Marghera il finto chirurgo estetico Matteo Politi: al momento, è in carcere in attesa di estradizione.

Matteo Politi è stato arrestato: il finto chirurgo plastico italiano che per 15 anni ha operato in Romania nonostante avesse soltanto la terza media è stato portato in carcere ed è in attesa di estradizione.

Arrestato il finto chirurgo plastico Matteo Politi: è in attesa di estradizione

Il finto chirurgo che operava da oltre 15 anni pur avendo soltanto la tersa media è stato arrestato. Matteo Politi, 43 anni, era ricercato in tutto il mondo e, tra i vari avvistamenti segnalati, ne erano spuntati anche alcuni a Hong Kong.

L’attività medica dell’uomo, che aveva cambiato nome facendosi chiamare Luigi, è giunta a capolinea nella mattinata di martedì 22 agosto quando, a Marghera, in provincia di Venezia, le forze dell’ordine lo hanno ammanettato. L’arresto è stato conseguito dando esecuzione a un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria romena per l’espiazione di 3 anni e quattro mesi di reclusione per i reati di falsificazione di documenti e truffa rispetto all’esercizio abusivo della professione nel Paese.

Le accuse

Tra marzo e dicembre 2018, stando a quanto riferito dalla magistratura romena, il 43enne si è finto medico e ha causato ingannato nove vittime rispetto alla sua professione di specialista in chirurgia plastica estetica. Usando un nome falso, in questo periodo, ha operato in cinque strutture sanitaria a Bucarest, ottenendo decine di migliaia di euro.

Dopo l’arresto, Politi è stato trasferito in carcere dove si trova in attesa di estradizione.