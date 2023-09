Un infermiere è stato arrestato con l’accusa di aver costretto alcui sui pazienti oncologici a compiere atti sessuali con lui, approfittando della loro situazione. I fatti sarebbero avvenuti nel corso di un intero anno presso il presidio ospedaliero ‘De Lellis – Ciaccio‘, adesso Renato Dulbecco.

Abusi su pazienti oncologici: arrestato infermiere

Gli uomini del Comando provinciale della Guardia di Fianaza di Catanzaro hanno arrestato stamane un infermiere che lavorava presso l’ospedale De Lellis. L’uomo è stato fermato dalle autorità con l’accusa di abuso sessuale. Le violenze, che secondo quanto è stato raccolto dalle fiamme gialle, sarebbero durate per un anno, avvenivano proprio all’interno della struttura ospedaliera dove l’uomo era in servizio. Le vittime erano gli stessi pazienti oncologici dell’ospedale che spesso avevano a che fare con l’infermiere tra le stanze e i corridoi della clinica.

Abusi su pazienti oncologici: il carcere

Gli inquirenti hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’uomo, che ora si trova in carcere. Le testimonianze dei soggetti che hanno subito gli abusi sono state fondamentali per proseguire nelle indagini: il nome del responsabile, come sempre accade in questi casi, al momento non è stato reso pubblico.