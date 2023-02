Tragedia sfiorata a Brindisi, in Puglia, dove un ragazzo di 24 anni ha ferito mortalmente un 31enne la notte tra il 12 e il 13 febbraio 2023.

I militari dell’arma dei carabinieri sono riusciti ad individuare l’aggressore e arrestarlo.

Arrestato un 24enne a Brindisi: ha ferito alla testa un ragazzo di 31 anni

La pistola utilizzata forse per uccidere o forse solo per ferire era ancora lì: tra le mani del 24enne che ha esploso colpi d’arma da fuoco contro un ragazzo di 31 anni. Gli agenti l’hanno individuato subito e, grazie anche al prezioso lavoro della Procura della Repubblica di Brinidisi, sono riusciti ad arrestarlo e condurlo in carcere.

Il caso è più grande di quello che possiamo immaginare dato che è intervenuta anche la Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

Ipotesi guerra tra clan rivali

L’intervento della DDA è stato necessario in quanto si teme che questa aggressione, che si potrebbe trasformare anche in omicidio, sia collegata ad una guerra tra clan rivali della provincia di Brinidisi. Al momento le generalità dell’aggressore e dell’aggredito non sono state rese note. Le condizioni del 31enne ferito alla testa da un colpo di pistola sono gravi ed è ancora ricoverato presso l’ospedale di Brindisi.

La sparatoria è avvenuta a Torre Santa Susanna, in via dei Mille.