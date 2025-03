Arresti nell'inchiesta Gintoneria: silenzio in aula per gli accusati

Arresti nell'inchiesta Gintoneria: silenzio in aula per gli accusati

Stefania Nobile e Davide Lacerenza si avvalgono della facoltà di non rispondere durante l'udienza.

Il contesto dell’inchiesta Gintoneria

L’inchiesta Gintoneria ha sollevato un polverone mediatico e giuridico, coinvolgendo figure di spicco nel mondo degli eventi e della ristorazione. Al centro dell’attenzione ci sono Stefania Nobile e Davide Lacerenza, accusati di reati gravi legati alla gestione di una società che operava nel settore degli eventi. La Procura di Milano ha avviato indagini approfondite, portando a un arresto che ha scosso l’opinione pubblica e il settore. La figura di Nobile, in particolare, è emersa come quella di un “socio occulto” e amministratore di fatto della Ginto Eventi srl, con il compito di gestire i conti correnti e le operazioni finanziarie della società.

Il silenzio in aula

Durante l’udienza davanti al gip Alessandra Di Fazio, entrambi gli arrestati hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice. Questo silenzio ha suscitato interrogativi e speculazioni, alimentando ulteriormente l’interesse mediatico attorno al caso. Nobile, che si trova a fronteggiare accuse più lievi rispetto a Lacerenza, ha fatto il suo ingresso in tribunale con un atteggiamento riservato, senza rilasciare dichiarazioni. Anche Lacerenza, difeso dall’avvocato Alessandro Cristofori, ha mantenuto un profilo basso, nonostante le gravi accuse che lo vedono coinvolto come il factotum della società.

Le accuse e le prove raccolte

Le accuse nei confronti di Nobile e Lacerenza non si limitano alla gestione illecita della società, ma si estendono anche a comportamenti discutibili documentati da video sui social media. In questi filmati, Lacerenza appare mentre versa alcolici sulle gambe di giovani donne e sembra fare uso di sostanze stupefacenti. Tali prove hanno contribuito a creare un quadro inquietante attorno alla loro attività e alla reputazione della Ginto Eventi srl. La Procura sta ora valutando ulteriori sviluppi e possibili implicazioni legali, mentre il caso continua a tenere alta l’attenzione del pubblico e dei media.