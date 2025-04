Il tragico evento di Ostia

Il 4 marzo scorso, un tragico episodio ha scosso la comunità di Ostia: Claudio Celletti, un uomo di 50 anni, è stato investito mortalmente mentre si trovava nel parcheggio adiacente all’area cani della Pineta di Acqua Rossa. L’incidente è avvenuto mentre la vittima era girata di spalle, con il suo cane in braccio, quando un suv di colore chiaro lo ha colpito, fuggendo poi a tutta velocità. Le ferite riportate da Celletti si sono rivelate fatali, portando al suo decesso l’11 marzo successivo.

Le indagini e gli arresti

Le indagini condotte dalla polizia hanno portato a risultati rapidi e decisivi. Attraverso l’analisi delle testimonianze e dei sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire al veicolo coinvolto nell’incidente. La ricostruzione dei fatti ha rivelato un movente inquietante: dissidi tra proprietari di cani, che avevano già portato a minacce di morte nei confronti di Celletti in precedenti occasioni. Questo contesto ha reso l’omicidio non solo un tragico incidente, ma un atto premeditato legato a conflitti personali.

Le conseguenze legali

Il suv coinvolto nell’incidente è stato sequestrato dalle autorità, mentre i presunti responsabili, identificati come mandante ed esecutore materiale, sono stati arrestati e portati nel carcere di Regina Coeli. Attualmente, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi. Questo caso ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle aree pubbliche e sull’importanza di gestire i conflitti in modo pacifico, soprattutto in spazi condivisi come quelli dedicati agli animali.