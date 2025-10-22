Arresto di un ex ufficiale siriano per crimini contro l'umanità: il caso di Sednaya

Le autorità siriane hanno recentemente confermato l’arresto di un ex ufficiale militare, accusato di aver partecipato a esecuzioni di detenuti nel noto carcere di Sednaya, sotto il regime dell’ex presidente Bashar al-Assad. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo nella ricerca di giustizia per le vittime di atrocità commesse durante il conflitto siriano.

Il contesto dell’arresto

Il Ministero dell’Interno siriano ha reso noto che il maggiore generale Akram Salloum al-Abdullah è stato arrestato dalla sezione antiterrorismo della provincia di Damasco. Abdullah ha ricoperto ruoli di rilievo, in particolare come comandante della polizia militare dal 2014 al 2015, un periodo contrassegnato da gravi violazioni dei diritti umani.

Le accuse contro Abdullah

Secondo il ministero, Abdullah è accusato di essere direttamente responsabile per l’esecuzione di detenuti all’interno del carcere militare di Sednaya. Questo carcere è tristemente noto come uno dei principali luoghi di tortura e uccisioni, definito un vero e proprio macello umano dall’Organizzazione Amnesty International.

Un rapporto del 2017 ha documentato numerosi casi di omicidi, torture e sparizioni forzate all’interno di Sednaya, attribuendo tali atti a un sistema di oppressione avviato nel 2011, con l’inizio della guerra civile in Siria. Amnesty ha dichiarato che queste violazioni costituiscono crimini contro l’umanità.

Il carcere di Sednaya: un simbolo di atrocità

Sednaya, situato nelle vicinanze della capitale siriana, è stato descritto come un luogo oscuro della storia recente della Siria. Secondo le stime, circa 30.000 persone sono state detenute in questa struttura dopo il 2011, ma solo 6.000 sono state liberate. Il resto è ancora considerato disperso o, purtroppo, deceduto.

Testimonianze e implicazioni legali

Diab Serriya, cofondatore dell’Associazione dei detenuti e delle persone scomparse di Sednaya, ha evidenziato che Abdullah rappresenta l’individuo di rango più elevato mai arrestato fino ad oggi in relazione a questo carcere. Durante il suo comando, le esecuzioni e le torture erano all’ordine del giorno. Serriya ha anche menzionato le stanze del sale, utilizzate per conservare i corpi prima della loro sepoltura in fosse comuni, una pratica che risale ai tempi di Abdullah.

Secondo le fonti della difesa civile siriana, conosciute come i Caschi bianchi, tra 50 e 100 detenuti venivano eseguiti quotidianamente. Le vittime erano principalmente prigionieri politici oppositori del regime di al-Assad.

Le conseguenze delle atrocità in Siria

Le atrocità commesse nelle carceri siriane hanno avuto un impatto devastante. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, oltre 200.000 persone sono morte in prigione, molte a causa di torture o esecuzioni. Questi dati evidenziano l’urgenza di rendere conto di tali crimini e di garantire giustizia alle vittime e alle loro famiglie.

L’arresto di Abdullah rappresenta un significativo passo verso il riconoscimento e la punizione delle violazioni dei diritti umani in Siria. Tuttavia, il percorso verso la giustizia rimane lungo e complesso. Molti auspicano che la comunità internazionale adotti misure efficaci per affrontare queste atrocità e supportare le vittime.