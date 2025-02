Arresto per spaccio di droga dopo la morte di una 15enne a Verona

Un 34enne è stato arrestato per aver fornito cocaina a una minorenne deceduta.

La tragica morte di una giovane

Il 27 gennaio scorso, la comunità di San Bonifacio, in provincia di Verona, è stata scossa dalla tragica notizia della morte di una ragazza di soli 15 anni. La giovane è stata trovata senza vita in un appartamento, un evento che ha sollevato interrogativi e preoccupazioni riguardo al fenomeno dello spaccio di droga tra i giovani. Le indagini avviate dalle forze dell’ordine hanno portato a risultati significativi, rivelando un quadro inquietante di attività illecite nella zona.

Arresto del presunto spacciatore

Le indagini condotte da polizia e carabinieri hanno portato all’arresto di un 34enne, ritenuto il pusher che avrebbe fornito cocaina alla minorenne. L’uomo, un nordafricano senza fissa dimora, è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato, in quanto avrebbe ceduto droga alla ragazza in più occasioni. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti, il 34enne era attivo nello spaccio non solo a San Bonifacio, ma anche nei comuni limitrofi, evidenziando un problema di sicurezza e salute pubblica che richiede attenzione.

Coinvolgimento di altri giovani

Oltre all’arresto del presunto spacciatore, le indagini hanno portato alla denuncia di altri due conoscenti della vittima. Questi giovani, secondo quanto emerso, avrebbero organizzato incontri per il consumo di droga nei giorni precedenti alla morte della ragazza. Questo aspetto della vicenda sottolinea l’importanza di un’educazione adeguata sui rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti, specialmente tra i più giovani. Le forze dell’ordine hanno eseguito cinque perquisizioni personali e locali in provincia di Verona e Vicenza, sequestrando droga e strumenti utilizzati per il taglio e il confezionamento delle sostanze, nonché medicinali ad azione stupefacente detenuti illegalmente.