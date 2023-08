Arriva la Luna Blu, seconda Superluna del mese di agosto 2023

Milano, 29 ago. (askanews) – Arriva la “Luna blu”. Nella notte tra il 30 e il 31 agosto comparirà in cielo la terza Superluna del 2023, la Luna piena più grande dell’anno e la seconda dello stesso mese (dopo quella del primo agosto): la Superluna dello Storione che vediamo in questo video ripresa dal nord-est della Siria.

Superluna perché si trova nel punto più vicino alla Terra, il che la rende un po’ più grande e più luminosa e Blu proprio per l’estrema rarità dell’evento di poter vedere due lune piene nello stesso mese. Secondo alcune fonti, la denominazione deriva proprio dal fatto che, in un almanacco francese del 1937, la seconda luna piena del mese fu stampata in colore blu, per distinguerla dalla prima. Secondo altre, il termine Blue Moon sarebbe una storpiatura della definizione “Double Moon”, sta di fatto che questo bis è abbastanza inusuale, come sottolineato ad askanews, in occasione del primo evento, dall’astrofisico Gianluca Masi del progetto virtualtelescope.

“Non è frequente – ha spiegato – la possibilità di vedere due Superlune nello stesso mese, l’ultima volta è stato nel 2018, la prossima sarà a gennaio 2037”.

Per chi non avrà la possibilità di vederla dal vivo il Virtual Telescope Project seguirà l’evento in diretta streaming a partire dalle 5:30 del 31 agosto.