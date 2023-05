Arte, paesaggio alle spalle della Gioconda: mistero risolto?

Dopo oltre cinque secoli potrebbe esser stato risolto il rebus del paesaggio alle spalle della Gioconda, il meraviglioso dipinto di Leonardo da Vinci. Si tratterebbe del “ponte Romito di Laterina, in provincia di Arezzo“, a stabilirlo una ricerca dello storico Silvano Vinceti.

Nel corso degli anni alcune ipotesi erano state messe in circolo, dal ponte medievale di Bobbio, in provincia di Piacenza, fino al ponte di Buriano, nell’aretino. Niente di tutto ciò: uno dei dipinti più amati al mondo raffigura sullo sfondo il ponte Romito di Laterina.

“È il ponte Romito di Laterina, in provincia di Arezzo, quello che Leonardo da Vinci dipinse nel paesaggio alle sue spalle“, questo è quanto riporta una ricerca coordinata dallo storico Silvano Vinceti, con la collaborazione dell’Associazione culturale La Rocca, già autore in passato di altre scoperte relative all’opera.

Non ci sarebbero dubbi: “Si tratta del ponte etrusco-romano Romito o ponte di Valle. Attualmente ne rimane un solo arco, ma tra il 1501 e il 1503 era in funzione e frequentatissimo, come attesta un documento sullo stato dei manufatti nelle proprietà della famiglia dei Medici, ritrovato negli archivi di Stato di Firenze“, ha riferito Vinceti.

Inoltre secondo lo storico, da Vinci si trovava molto spesso in quelle zone: “si trovava in Val d’Arno, prima al servizio di Cesare Borgia, detto il Valentino, e poi del gonfaloniere della Repubblica di Firenze Pier Soderini. Il ponte Romito aveva quattro arcate, poggiava su due falesie, faceva parte di un diverticolo che permetteva di accorciare di parecchi chilometri il tragitto fra Arezzo, Fiesole e Firenze”.

Invece, “il ponte di Bobbio ha più di sei arcate, e quello a Buriano anche. E sono collocati su un terreno pianeggiante“.