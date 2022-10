Artemis 1, la Nasa ha riprogrammato il lancio: annunciate le nuove date

Dopo i tentativi falliti tra fine agosto e inizio settembre, la Nasa ha dovuto nuovamente far slittare il lancio di Artemis 1 a causa dell'uragano Ian.

L’uragano Ian, che ha devastato la Florida, ha risparmiato il Kennedy Space Center e non ha quindi provocato danni significativi all’hardware di volo di Artemis 1, la missione senza equipaggio che si propone come apripista per il ritorno degli esseri umani sulla Luna.

Quando è previsto il lancio di Artemis 1?

Il nuovo tentativo di lancio di Artemis 1, dopo quelli di fine agosto e inizio settembre 2022 falliti a causa di alcune problematiche tecniche, è stato fissato dalla Nasa nel periodo che va dal 12 al 27 novembre. A comunicarlo è stata l’agenzia spaziale statunitense stessa sul suo sito web.

Un tentativo di lancio era previsto per il 27 settembre, ma l’intensificarsi dell’uragano Ian ha fatto cambiare i programmi della Nasa.

Il razzo e la navicella sono stati messi al sicuro

Lo Space Launch System (Sls) e la navicella Orion erano stati messi al sicuro nell’edificio dedicato all’assemblaggio in vista dell’arrivo della tempesta. Saranno necessari nuovi controlli tecnici prima del nuovo tentativo di lancio.

Lo Sls è un razzo da 4 miliardi di dollari che traghetterà la navicella intorno alla Luna. Sulla piattaforma di lancio, può sopportare raffiche di vento fino a 137 km/h, ma la furia dell’uragano Ian ha portato la Nasa a scegliere la massima sicurezza per i suoi veicoli.