Il 14 marzo 2025 è stato un giorno memorabile per il panorama tv, con ascolti che hanno sorpreso tutti. Se da un lato ci si aspettava la conferma dei programmi più amati, a stupire è stato un inatteso cambio di rotta che ha conquistato la scena.

Cosa c’era in TV la sera del 14 marzo?

​Nella serata del 14 marzo 2025, la programmazione televisiva ha offerto una varietà di contenuti per soddisfare diversi gusti. Su Rai 1 è andata in onda la finale di The Voice Senior, il popolare talent show dedicato alle voci over 60. Canale 5 ha proposto il film drammatico Le onde del passato, ambientato in un affascinante scenario marittimo. Su Rai 2 è stato trasmesso il film romantico 4 Metà, che esplora le vicende di due coppie le cui storie d’amore si intrecciano in modo inaspettato. La7 ha offerto un nuovo appuntamento con Propaganda Live, il programma di approfondimento che combina attualità, satira e intrattenimento. Inoltre, il Nove ha trasmesso Fratelli di Crozza, il celebre show comico condotto da Maurizio Crozza, che ha intrattenuto il pubblico con monologhi e satira politica.

Ascolti TV 14 marzo 2025: quale programma ha vinto

Nella serata di venerdì 14 marzo 2025, su Rai1, la terza puntata di The Voice Senior ha raccolto 3.643.000 spettatori, pari al 23% di share. Su Canale 5, la quinta puntata di Le Onde del Passato ha attirato 2.097.000 spettatori, con uno share del 12,4%. Su Rai2, 4 Metà ha coinvolto 475.000 spettatori, segnando il 2,7% di share. Su Italia1, Chief Of Station: Verità a tutti i costi ha tenuto incollati allo schermo 1.095.000 spettatori, pari al 6% di share.

Su Rai3, FarWest ha ottenuto 682.000 spettatori e il 4,2% di share (con la presentazione di 9 minuti a 492.000 spettatori e il 2,4%). Su Rete4, Quarto Grado ha raggiunto una media di 1.412.000 spettatori, pari al 10%. Su La7, Propaganda Live ha attratto 982.000 spettatori, segnando il 7,1% di share. Su TV8, MasterChef ha ottenuto 429.000 spettatori, con il 2,9%, mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha coinvolto 921.000 spettatori, raggiungendo il 5% di share.

Per quanto riguarda la competizione dell’access prime time, su Rai1 il tradizionale appuntamento con Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino, ha visto protagonista Loriana, una concorrente siciliana. Il programma ha totalizzato 6.022.000 spettatori, con uno share del 29,4%. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il celebre tg satirico di Antonio Ricci, che ha conquistato 2.746.000 spettatori, pari al 13,4% di share.