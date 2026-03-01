Si è conclusa la 76esima edizione del Festival con la vittoria di Sal Da Vinci ma, come sono andati gli ascolti?

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ieri sera, 28 febbraio 2026, con la vittoria dio Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì.” Ma, come sono andati gli ascolti tv per la serata finale? Ecco lo share.

Sanremo 2026, gli ascolti Tv: il confronto con le altre edizioni

Sal Da Vinci ha vinto la 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, davanti a Sayf, con “Mi piaci tanto”, e Ditonellapiaga con “Che fastidio!”. Nel corso della serata finale, Carlo Conti ha anche annunciato che, il prossimo Sanremo, sarà condotto da Stefano De Martino. In attesa di scoprire come se la caverà il conduttore napoletano, amatissimo da pubblico e già in grado di ottenere grandi ascolti con in suoi programmi, soffermiamoci sui dati di questo Sanremo 2026. Diciamolo subito, rispetto alla passata edizione c’è stato un calo negli ascolti e, in particolare, proprio per la serata finale. Ma prima di scoprire quanti telespettatori hanno guardato ieri sera il Festival, ricordiamo lo share di tutte le serate:

Prima serata: share del 58%;

Seconda serata: share del 59,5 %;

Terza serata: share del 60%;

Quarta serata: share del 65,6%.

Come detto gli ascolti sono risultati in calo rispetto all’edizione del 2025, dove ad esempio la serata delle cover aveva registrato uno share del 70,4 %.

Sanremo 2026, gli ascolti Tv della serata finale: share e telespettatori

Come detto Sanremo 2026 ha visto un calo di telespettatori rispetto anche solo all’edizione dello scorso anno, condotta sempre da Carlo Conti. Il calo è stato registrato anche per la puntata finale della kermesse, quella che ha decretato la vittoria di Sal Da Vinci: la puntata è stata vista da 11 milioni 22 mila telespettatori, per uno share del 68,8 %. Nel 2025 la finale fu vista da 13 milioni 427 mila telespettatori, pari a uno share del 73,1%. Un netto calo dunque per questa edizione, vedremo come se la caverà De Martino il prossimo anno!