Asia Argento: "Un anno senza alcol e droghe, sono rinata"

Un anno fa Asia Argento ha smesso completamente di assumere alcol o droghe e lei stessa ha confessato quanto la sua vita sia cambiata in meglio e quanto prima, invece, avesse toccato il fondo.

Asia Argento: l’alcol e le droghe

Dopo aver attraversato alcuni dei momenti più difficili della sua vita e anche la depressione, Asia Argento ha confessato come ha fatto a chiudere completamente con alcol e droghe e ha anche ammesso quanto la sua vita sarebbe cambiata in meglio.

“Alcuni periodi bevevo anche al mattino. È un depressivo, più bevi e più stai male. Alcuni giorni li passavo interamente a letto con le tapparelle abbassate, i miei figli hanno visto anche questo. Penso sia stata una lezione anche per loro, hanno visto cosa significa e non lo prendono sotto gamba adesso. A un certo punto ho avuto un’illuminazione, dovevo salvarmi – ha ricordato – Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi, continuo a frequentarli e ogni giorno mi prometto di non bere e no usare droghe. Un giorno alla volta. Se pensi un giorno alla volta tutto è possibile”, ha ammesso l’attrice, che di recente è stata ospite all’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a sua sorella Fiore.