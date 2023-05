Isola dei Famosi, Asia Argento fa una sorpresa alla sorella Fiore: "Sono qui per sostenerti"

Sulle spiagge di Cayo Cochinos c’è stato un toccante momento fatto di complicità, ma anche emozione. Nel corso della puntata dell‘Isola dei Famosi del 2 maggio, è infatti approdata in Honduras Asia Argento. L’attrice è arrivata di sorpresa e ha colto impreparata la sorella maggiore Fiore: “Papà e io ti guardiamo tutte le settimane”, ha spiegato.

Isola dei Famosi, Asia Argento ritrova la sorella Fiore: il caldo abbraccio durante la puntata

L’arrivo di Asia Argento sull’Isola è stato preceduto da una lettera che è stata mandata alla sorella maggiore attraverso lo staff del reality. Con essa sono state mostrate anche alcune foto con il padre legate agli anni giovanili, poi il ricordo della sorella Anna, scomparsa prematuramente il 29 settembre del 1994 a 22 anni. Quest’ultima era la primogenita della madre di Asia, Daria Nicolodi. Asia e Fiore sono sempre state legatissime ad Anna a tal punto che la figlia Anna Lou, nata dal legame con Morgan nel 2001, porta questo nome in ricordo della zia scomparsa:“In questa foto eravamo ad Haiti nel nostro primo viaggio avventuroso. C’era anche Anna, la nostra sorellina che è andata via troppo presto. Lei è il nostro angelo protettore, è come se ci proteggesse entrambe. Lei ti potrà aiutare”, sono le parole piene di affetto di Asia.

L’emozione di Fiore Argento: “Questo regalo mi dà tanta forza”

La naufraga dopo aver ascoltato le parole della sorella Asia ha dichiarato: “I ruoli oggi si sono un po’ ribaltati. Probabilmente perché lei è mamma, ha due bellissimi figli ed è diventata materna anche nei miei confronti. La amo tantissimo. Questo regalo mi dà una grande forza. La ringrazio con tutto il cuore”. L’enorme affetto delle due sorelle è arrivato forte e chiaro anche allo studio tanto che Vladimir Luxuria si è commossa a sua volta e così anche la conduttrice Ilary Blasi: “Siete davvero bellissime”.