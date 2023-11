Guai per Asia Valente, che è finita nel mirino dell’Antitrust. L’ex concorrente del Grande Fratello è stata accusata di “pubblicità occulta e follower fasulli“.

Asia Valente nel mirino dell’Antitrust: accuse pesanti

Asia Valente, che su Instagram conta oltre 2 milioni di follower, è finita nel mirino dell’Antitrust. Secondo le accuse, l’ex concorrente del Grande Fratello sponsorizza su Instagram prodotti e marchi senza dichiararlo. Ristoranti, spa, hotel e altre strutture turistiche: il tutto senza avvisare i fan che sono contenuti a pagamento.

Asia Valente: non solo pubblicità occulta ma anche follower fasulli

Oltre alla pubblicità occulta, Asia Valente è stata accusata dall’Antitrust anche di avere follower fasulli. E’ per questo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio sia nei confronti della giovane che verso Meta, l’azienda proprietaria di Instagram.

Asia Valente sotto procedimento istruttorio dell’Antitrust

Secondo l’Antitrust, la responsabilità non è solo di Asia Valente, ma anche di Meta che “non fornirebbe adeguata informazione sull’esistenza e sulle modalità d’uso dello strumento per contrassegnare i contenuti brandizzati né controllerebbe l’effettivo e corretto utilizzo di tale strumento, soprattutto in relazione a contenuti promozionali pubblicati da utenti estremamente popolari, quali gli influencer. Infine, la società non svolgerebbe verifiche in merito all’autenticità delle interazioni sulla propria piattaforma in modo da evitare la raccolta artificiale di ‘mi piace’ e di follower”.