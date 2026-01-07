Assalto a un portavalori sull’A14: blindato colpito tra Cerignola Est e il bivio per la A16, tre auto in fiamme e traffico paralizzato.

Un assalto a un portavalori ha scosso oggi il tratto foggiano dell’autostrada A14, tra Cerignola Est e il bivio per la A16. I rapinatori hanno sparato colpi d’arma da fuoco e fatto esplodere il blindato, incendiando poi tre veicoli e disseminando chiodi sull’asfalto, causando il blocco della circolazione e l’intervento di Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

Nuovo assalto a un portavalori sull’A14: disagi alla circolazione e percorsi alternativi

Il tratto autostradale interessato è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, con rallentamenti e deviazioni obbligatorie. Chi viaggia verso Bari deve uscire a Cerignola Est, proseguire sulla strada statale 16 Adriatica in direzione Canosa/Barletta e rientrare in autostrada a Canosa. Per chi è diretto verso Pescara, l’uscita consigliata è a Cerignola Ovest, percorrendo la viabilità ordinaria fino a Cerignola Est. Sul percorso verso Pescara si segnalano circa 3 km di coda causati dalla presenza di materiali dispersi in carreggiata. Sul posto è presente personale di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità e garantire la sicurezza.

Nuovo assalto a un portavalori sull’A14: esplosivo, chiodi sull’asfalto, fiamme e panico

Stando alle prime indiscrezioni, come riportato dall’Adnkronos, un gruppo di malviventi ha assaltato un portavalori lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, al km 595, tra l’uscita di Cerignola Est e il raccordo per la A16 Napoli-Canosa. Il mezzo blindato, diretto verso sud, è stato preso di mira con colpi d’arma da fuoco a scopo intimidatorio e con l’uso di esplosivo per forzare l’apertura.

Durante la fuga, i rapinatori hanno incendiato tre veicoli lungo la carreggiata e gettato chiodi a tre punte sull’asfalto, presumibilmente per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia Stradale, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’assalto e verificare l’eventuale bottino.