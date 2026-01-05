Questa mattina, lunedì 5 gennaio, si è verificato un assalto ad un portavalori sull’autostrada A14, nei pressi di Ortona, provocando disagi alla viabilità e un intervento immediato delle forze dell’ordine. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Assalto a portavalori in A14 con chiodi e fumogeni: disagi alla viabilità e deviazioni

A seguito dell’assalto, intorno alle 7:00, è stato chiuso il tratto dell’A14 compreso tra Ortona e Pescara Sud in direzione Pescara, all’altezza del km 402.

Nel tratto interessato si segnala attualmente circa 1 km di coda.

Gli automobilisti diretti a Pescara sono invitati a uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada al casello di Pescara Sud. Sul posto sono in corso rilievi tecnici e balistici da parte della Polizia Stradale e della Direzione del 7° tronco di Autostrade per l’Italia per chiarire dinamica e responsabilità dell’assalto.

Assalto a portavalori in A14 con chiodi e fumogeni: mezzi in fiamme e chilometri di coda

Come riportato dall’ANSA, questa mattina, intorno alle 6:30, un furgone portavalori è stato preso di mira da un gruppo di malviventi lungo l’autostrada A14, in direzione nord, nei pressi di Ortona, nel Chietino. I rapinatori hanno messo in atto una vera e propria azione paramilitare: sulla carreggiata sono stati sparsi numerosi chiodi a tre punte e accesi fumogeni per ostacolare la visibilità e bloccare il traffico.

Per completare l’imboscata, almeno due veicoli sono stati dati alle fiamme, creando una barriera in mezzo alle corsie.

Sul posto sono intervenute pattuglie del Coa della Polizia di Pescara, i Vigili del Fuoco e il personale del 118. Al momento non è noto l’ammontare del bottino né se siano state utilizzate armi da fuoco.