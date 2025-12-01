La banda di malviventi ha agito con sicurezza e precisione, facendo immediatamente perdere le proprie tracce. Le ricerche sono iniziate e dureranno per svariate ore.

Un altro colpo effettuato da criminali professionisti che ha fruttato molto denaro è quanto avvenuto in provincia di Reggio Calabria dove i malviventi hanno deciso di assaltare un furgone portavalori che stava portando il denaro in un punto sicuro.

Assalto a portavalori, colpo da professionisti

L’assalto al furgone portavalori è avvenuto stamattina all’alba, i malviventi hanno sfruttato al massimo il poco tempo a disposizione intrappolando il furgone all’interno di una galleria, riuscendo a colpire con sicurezza.

Come riporta il sito LaRepubblica.it non vi sono stati feriti, solo auto bruciate utilizzate per bloccare la strada. L’azienda che portava il denaro era la Sicurtransport.

L’area dell’assalto era tra gli svincoli Scilla e Bagnara in direzione nord.

Bottino di 2 milioni di euro

Secondo le prime stime il bottino finale dell’assalto è di 2 milioni di euro. Nel corso dell’operazione sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, più per scopo intimidatorio che per altri fini.

Dopo essere entrati in possesso dei soldi i malviventi si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Sul posto Carabinieri e Polizia per ricostruire l’accaduto.

Le ricerche dei banditi sono iniziate immediatamente dopo l’assalto, si avranno maggiori informazioni nelle prossime ore.

Rispetto ad altri colpi, l’agire sicuro della banda renderà complicato il ritrovamento.