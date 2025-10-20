Il suo nome era Raffaele Marianella e aveva 65 anni, l’autista morto ieri sera dopo un agguato lungo la superstrada Rieti-Terni, raggiunto da pietre e mattoni. Marianella si trovava insieme a un suo collega, il quale era alla guida, e a 45 tifosi del Pistoia basket di ritorno dall’incontro con la Sebastiani Rieti, svoltosi nel tardo pomeriggio nel capoluogo Sabino.

Autista morto nel pullman del Pistoia basket: il commento della premier Meloni e del Pistoia Basket

“Una notizia terribile che lascia senza parole. L’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a un autista colpito da un mattone, è un atto di violenza inaccettabile e folle”, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. “Esprimo il mio profondo cordoglio alla famiglia della vittima e la mia vicinanza a chi ha assistito a questa tragedia – aggiunge -. Confido che i responsabili di questo gesto vigliacco e criminale vengano individuati e assicurati rapidamente alla giustizia“.

Il Pistoia Basket scrive quanto segue sulle pagine social: “Pistoia Basket 2000 Ssd arl ha appreso con sgomento la notizia della morte di uno dei due autisti in servizio su un pullman che trasportava i tifosi biancorossi di ritorno dalla trasferta di Rieti”. La nota prosegue: “Alla luce delle prime notizie emerse, e in attesa dei riscontri ufficiali della magistratura la Società si dichiara sconcertata per la dinamica che ha provocato l’incidente. Il presidente Joseph David e tutto il Club si stringono attorno alla famiglia dell’autista e partecipano al dolore dei suoi cari”.

Autista morto nel pullman del Pistoia basket: chi era Raffaele Marianella

Marianella sedeva a fianco del conducente quando una delle pietre scagliate contro il pullman, probabilmente scagliati da ultras reatini non ancora identificati, ha rotto il parabrezza lui è stato investito in pieno. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma al loro arrivo le sue condizioni erano già molto gravi. Il 65enne lavorava da pochi mesi per l’azienda di trasporti Jimmy Travel, con sede ad Osmannoro, in provincia di Firenze.

Originario di Roma, separato e padre di una figlia, Marianella aveva lavorato per diversi anni presso la Giotto Bus. Tre mesi fa era entrato a far parte della Jimmy Travel, società di noleggio con sede a Osmannoro, a nord di Firenze, che collabora da tempo con i tifosi del Pistoia Basket per le trasferte. In occasione dell’ultima trasferta della squadra di A2 a Rieti, ad accompagnare il gruppo c’erano Raffaele Marianella e un collega. Lungo la strada statale 79, entrambi sono stati attaccati da ultras della Sebastiani con una sassaiola. Il conducente è rimasto miracolosamente illeso, nonostante un pesante mattone abbia colpito con violenza il parabrezza a livello della sua testa. Marianella, presente come secondo autista, è stata invece centrato al collo: il colpo ha reciso la carotide, risultando fatale.

“È morto Raffaele. Era un grande lavoratore, un professionista esemplare“, ha scritto la Jimmy Travel in un comunicato ufficiale. L’ultimo saluto è arrivato anche da sua figlia Federica su Instagram: “Ti terrò sempre nel cuore“.