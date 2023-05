Ci sono novità per l’erogazione dell’assegno unico e maggio ma non sarebbero tutte novità positive: scattano i conguagli da 272 euro in più e della misura beneficerà oltre mezzo milione di famiglie italiane ma ci sono anche delle restituzioni. Procediamo per gradi. Con il mese che sta per concludersi arrivano i conguagli: 272 euro in più per mezzo milione di famiglie. La novità è quella che riguarda dunque il cosiddetto Assegno unico e universale per i figli a carico ed i previsti ed annunciati pagamenti più pesanti .

Assegno unico a maggio, scattano i conguagli

Quello che sta per arrivare è un bonifico Inps con cui circa 516mila famiglie dovrebbero avere una maggiorazione media di 272 euro. Tuttavia, come spiegano i media, fra cui Repubblica, ci sono anche i casi in cui l’Inps deve procedere al recupero di somme erogate in eccesso. Quali sono i casi indicati?

Cosa succederà a 378mila famiglie

La somma dovrebbe essere chiesta a di 378mila famiglie, in questo caso, con un importo medio da restituire di 41 euro che verrà rateizzato. Ma cosa è successo? Ceh dal marzo 2023, l’assegno unico familiare ha inglobato diversi interventi a sostegno delle famiglie con figli. Il tutto con una voce trascurata però, quale? Quella dei nuclei familiari composti da un solo genitore.

Cosa dice la legge sulla maggiorazione

Cosa dice la norma? All’articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 230/2021 viene riconosciuta una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro. E questo in caso “entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro”. In buona sostanza l’Inps ha riconosciuto la maggiorazione solo alle famiglie con due genitori, mentre le famiglie monogenitoriali che avevano già ricevuto la maggiorazione “per due” potrebbero dover restituire il sussidio.