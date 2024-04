L'assistenza domiciliare per soggetti infermi è indispensabile per migliorare la loro vita e aiutare le loro famiglie.

Nella cura delle persone inferme, invalide, che hanno difficoltà a muoversi, è necessaria un’assistenza e controllo quotidiano. Per loro è possibile migliorare la qualità della vita offrendo un sostegno che sia di assistenza a domicilio professionale, mirato e studiato per le problematiche del soggetto fragile.

Un’anziano/a che è allettato, che ha sofferto di una grave patologia, come un ictus, dal quale si sta riprendendo, ma in modo lento, deve avere un aiuto che sia continuo. Un soggetto che possa controllare lo stato di salute, la sua attività cognitiva e i movimenti, per quanto possibili.

Oggi non si è più soli. Ci sono agenzie specializzate nell’assistenza sanitaria a domicilio, badanti ed altri professionisti infermieri che si mettono a disposizione di soggetti che hanno bisogno di aiuto continuo.

Sia coloro che vivono da soli, come anziani o persone che non hanno i figli vicino o non ne hanno, che per le famiglie che si debbono occupare di un infermo, si può avere un valido aiuto. Le famiglie riescono a gestire le loro commissioni e il lavoro avendo una persona di fiducia che si preoccupi del loro “infermo”. Coloro che sono da soli non si sentono di alcun peso e possono avere un supporto per migliorare la qualità della loro vita.

PULIZIA, IGIENE E BENESSERE INFERMI

La persona inferma può essere parziale, come soggetti che si muovono su sedie a rotelle o con deambulatori, quindi hanno invalidità motorie gravi. Oppure ci sono coloro completamente infermi, come soggetti allettati o che sono tetraplegici. Purtroppo si tratta di persone che appunto non sono autosufficienti.

L’Assistenza domiciliare infermi si occuperà interamente di loro. Ci sarà pulizia e igiene personale, eventuale sostituzione di bendaggi oppure di flebo indispensabili per seguire una terapia. Come una compagnia che consenta di avere un rapporto umano al di fuori della famiglia o di amici. Questo già è un ottimo sostegno per la psiche e l’attività cognitiva poiché si stimola il cervello e la memoria.

Il professionista o la professionista dell’assistenza a domicilio si occuperà dei pasti, di cucinarli seguendo delle direttive chiare e che il pazienta le possa assumere. Potrebbe fare il bucato e cambiare il soggetto infermo. Insomma un’assistenza totale.

Movimento passivo per i muscoli

Una cosa molto importante che non dovrebbe mai mancare quando si parla di “assistenza infermi” è l’attività motoria. Sembra un controsenso. Come può un infermo muoversi? La muscolatura ha bisogno di movimenti quotidiani per migliorare la circolazione sanguigna, prevenire ristagni di liquidi e muovere le articolazioni.

Tali movimenti, quando non sono naturali, a causa di una infermità, possono essere indotti. Infatti la ginnastica dolce, l’attività motoria e i massaggi, anche lievi, aiutano la muscolatura. Infatti in questi soggetti è opportuno fare dei movimenti indotti, su tutte le parti del corpo, in modo da migliorare le funzionalità organiche. Ovviamente in base alla disabilità si eseguono diversi movimenti che possono essere spiegati da un medico, geriatria oppure da un fisioterapista.

Infine, in base ad alcuni studi medici, i movimenti indotti migliorano l’assorbimento dei farmaci poiché si migliora la circolazione interna.