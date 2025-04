In arrivo un'asta telematica per 350 orologi di lusso sequestrati nel 2016.

Un’asta di lusso in arrivo

Un evento straordinario si profila all’orizzonte per gli appassionati di orologi e collezionisti: 350 orologi di lusso, confiscati nel 2016 dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno messi all’asta. Questi orologi, sequestrati a un cittadino giapponese a bordo di un treno notturno Milano-Parigi, rappresentano un’opportunità unica per chi desidera arricchire la propria collezione con pezzi di grande valore.

Il valore degli orologi

Il valore stimato di questi orologi è di circa 1,3 milioni di euro. Nonostante siano stati utilizzati, sono in perfette condizioni e dotati di certificato di garanzia. Questo aspetto aumenta notevolmente il loro appeal sul mercato, rendendoli un investimento interessante per i collezionisti e gli appassionati. L’asta si svolgerà in modalità telematica, permettendo a chiunque di partecipare comodamente da casa.

Dettagli dell’asta

L’asta è programmata tra il 14 e il 24 aprile e sarà gestita dall’Istituto Vendite Giudiziarie di Torino. Gli orologi confiscati sono diventati proprietà dello Stato dopo una sentenza irrevocabile, e ora possono essere venduti al miglior offerente. Questo evento non solo offre l’opportunità di acquistare orologi di lusso a prezzi potenzialmente vantaggiosi, ma rappresenta anche un esempio di come le autorità italiane gestiscono i beni sequestrati, trasformando un’azione di enforcement in un’opportunità commerciale.

Un caso di contrabbando

Il cittadino giapponese, che ha subito la confisca dei suoi beni, era stato denunciato per contrabbando e condannato a pagare una multa di oltre mezzo milione di euro. Questo episodio mette in luce le sfide legate al contrabbando di beni di lusso e l’importanza delle operazioni di controllo da parte delle autorità. La vendita di questi orologi non solo rappresenta una forma di recupero economico per lo Stato, ma serve anche a dissuadere comportamenti illeciti nel futuro.