Un 15enne è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell'alta tensione. Il giovane ha subito l'amputazione delle mani.

Un 15enne ha subito l’amputazione delle mani dopo un grave incidente che si è verificato ad Asti. Il giovane è finito in ospedale in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione.

Asti, 15enne folgorato dai cavi dell’alta tensione: mani amputate

Nei giorni scorsi si è verificato un grave incidente ad Asti. Un ragazzo di 15 anni, rom, che vive in un campo nomadi della città, è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Torino dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione. Il giovane ha subito l’amputazione delle mani, fino agli avambracci. Al momento è cosciente e fuori pericolo di vita, con una prognosi di 120 giorni.

La dinamica dell’incidente

La vicenda è un mistero. La Procura per i minorenni del Tribunale di Torino ha aperto un fascicolo su quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il 15enne dopo l’incidente sarebbe stato accompagnato in auto a Torino da alcuni adulti e lui stesso avrebbe spiegato ai medici di essersi ferito maneggiando cavi elettrici. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e i medici lo hanno intubato e portato in sala operatoria, dove sono stati costretti ad amputargli le mani. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare gli adulti che lo hanno portato in ospedale.