AstraZeneca al posto di Pfizer a Nole Canavese: 19 persone sotto osservazione

Diciannove persone che avrebbero dovuto ricevere il vaccino Pfizer sono stati sottoposti alla vaccinazione con AstraZeneca: è successo sabato 26 giugno al centro vaccinale di Nole Canavese a otto donne e undici uomini di cui 17 under 60 ora tenuti sotto osservazione.

I soggetti coinvolti risiedono tutti nella zona di Ciriè e del basso Canavese emolti di loro hanno registrato lievi reazioni avverse tra cui febbre alta, sudorazione e dolore alle articolazioni. Non appena gli operatori sanitari si sono accorti dell’errore, hanno fatto sapere dall’Asl in questione, gli interessati hanno ricevuto subito la comunicazione ed è stato attivato un protocollo di sorveglianza condiviso con gli utenti stessi.

AstraZeneca al posto di Pfizer a Nole: 19 persone sotto osservazione

Il protocollo di sicurezza prevede, oltre ad una presa in carico attiva da parte di un medico dell’azienda sanitaria competente con un contatto quotidiano, un monitoraggio ematochimico. “Al momento non si registrano sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anti Covid e la sorveglianza ematochimica non ha rilevato l’emergere di situazioni di rischio“, hanno assicurato gli addetti.

Intanto nell’hub sono state ulteriormente rafforzate le procedure di controllo già operative e si sta svolgendo un’approfondita analisi interna per capire cosa sia successo.