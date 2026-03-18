Atalanta a Monaco per ribaltare il 6-1: tutte le informazioni sulla sfida

Tutte le informazioni pratiche e sportive su Bayern Monaco-Atalanta: orario, trasmissione, indicazioni per i tifosi e le parole di Palladino prima del ritorno degli ottavi

La Champions League torna a interessare i tifosi nerazzurri con una sfida che pare già segnata dai numeri: mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21:00, l’Atalanta affronta il Bayern Monaco al Allianz Arena per il ritorno degli ottavi. Dopo il pesante 6-1 subito a Bergamo, la squadra guidata da Palladino è chiamata a una serata di grande orgoglio per provare una rimonta che, sulla carta, è una vera e propria impresa.

La gara sarà visibile in diretta ed esclusiva anche in streaming su Amazon Prime Video. La squadra che passerà il turno affronterà poi il Real Madrid nei quarti di finale della competizione 2026/26, quindi l’appuntamento a Monaco ha anche il valore di un confronto diretto con il futuro percorso europeo dei bergamaschi.

Contesto sportivo e obiettivi

Dal punto di vista tecnico la partita rappresenta una sfida di grande disparità: il Bayern Monaco parte con un vantaggio numerico e psicologico dopo il risultato dell’andata, mentre l’Atalanta cerca di dimostrare che il passaggio in Champions non è un caso. L’allenatore Palladino ha sottolineato come sia fondamentale giocare con orgoglio e correggere le leggerezze commesse a Bergamo; ha inoltre confermato che la squadra affronterà il match con l’intento di mantenere il proprio sistema di gioco, calibrando alcune soluzioni difensive per limitare la profondità degli avversari.

La condizione della rosa

In conferenza, Palladino ha fatto il punto sulla condizione dei giocatori: dopo il turno di campionato alcuni reparti hanno mostrato segnali positivi. In particolare, è stato evidenziato che De Ketelaere ha trovato minuti utili nelle ultime uscite e che Raspadori si è allenato con il gruppo, elementi che possono incidere sulle scelte offensive. Lo staff insiste sull’importanza dei dettagli tattici e sulla preparazione mentale: la rimonta di cinque gol richiede una prestazione quasi perfetta e una lettura accorta delle situazioni di gioco.

Informazioni pratiche per i tifosi ospiti

I tifosi dell’Atalanta che seguiranno la squadra a Monaco devono tenere in conto alcune limitazioni e indicazioni fornite dall’organizzazione locale. A causa di uno sciopero sono previste restrizioni nel trasporto pubblico: la linea U6 della metropolitana è attiva con frequenza elevata tra Marienplatz e Fröttmaning, e le autorità hanno potenziato navette e collegamenti dalla stazione S-Bahn Donnersberger Brücke fino alla fermata Kieferngarten e dal FC Bayern Campus direttamente allo stadio.

Orari d’ingresso e settori

I cancelli del settore ospiti apriranno alle ore 18:45 e l’accesso ai tifosi avverrà esclusivamente tramite i Gate 72 e 73, con posti assegnati nei settori numerati dal 339 al 347. Tutti i supporter saranno sottoposti a controllo biglietto e a perquisizioni personali, misure gestite congiuntamente dagli steward dell’Atalanta e dallo staff locale. È consigliato presentarsi con tempo sufficiente per evitare affollamenti.

Trasporti, parcheggi e norme di sicurezza

Per chi si reca in auto è disponibile un parcheggio dedicato denominato “P Guests” vicino allo stadio: la società ospitante raccomanda la prenotazione online del posto e la registrazione della targa, perché i veicoli senza pagamento verranno registrati e potranno incorrere in sanzioni se non regolarizzati entro 48 ore. I bus turistici lasceranno i tifosi in centro città al Busparkplatz München Erhardstr, da cui è possibile raggiungere lo stadio a piedi o con navette potenziate.

Regole per striscioni, bandiere e pagamenti

Le autorità dello stadio hanno previsto norme precise: non saranno ammesse bandiere superiori a 1,00 m e gli striscioni devono rispettare l’altezza massima di 1,00 m e il requisito del materiale ignifugo B1, con certificazione DIN 4102 richiesta per le coreografie. L’accesso per il controllo di strumenti di tifo avverrà attraverso il Gate 77, con un massimo di cinque persone alla volta. All’interno dell’impianto i pagamenti non avvengono in contanti: sono accettate solo carte di credito/debito e sistemi contactless come Apple Pay e Google Pay. Per i bicchieri riutilizzabili è prevista una cauzione di €2,00 e borse più grandi del formato A4 possono essere depositate al costo di €2,00.

Infine, il divieto di fumo è vigente in tutti i settori e le scale devono rimanere libere da ostacoli per ragioni di sicurezza. Per ulteriori dettagli operativi è possibile consultare il sito ufficiale del club ospitante e le piattaforme del trasporto locale (sito mvg.de e app MVGO). Conoscere queste regole aiuta a godersi la serata con serenità e a ridurre i rischi di disagi prima e dopo il fischio d’inizio.