Serata di Champions League che ritorna in campo per la quinta giornata della fase campionato, la partita più attesa del mercoledì è quella tra Atletico Madrid e Inter vediamo quindi dove sarà possibile vederla in tv e il suo orario di inizio.

Atletico Madrid-Inter: come ci arrivano le squadre

Atletico Madrid-Inter una sfida che in ogni suo capitolo è stata in grado di regalare emozioni e colpi di scena.

L’ultima sfida tra le due squadre è stata la gara che ha sancito l’eliminazione dei nerazzurri dalla Champions 2023/24.

Ora la situazione è ben diversa, l’Inter in Champions ha un ruolino di marcia impressionante con 4 vittorie nelle prime 4 gare ed è nelle prime 4. L’Atletico è al momento 15esimo e vede sempre più certa la corsa ai Playoff per entrare nella fase degli scontri diretti.

Sulla carta sarà una sfida equilibrata, l’Inter punta al ritorno alla vittoria dopo la sconfitta nel derby casalingo contro il Milan.

Chivu molto probabilmente cambierà alcuni giocatori, quasi certo il no di Thuram dal primo minuto, accanto a Lautaro quindi il più probabile è Pio Esposito.

Dove vedere la partita in TV

Atletico Madrid-Inter sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime video con la telecronaca di Sandro Piccinini ed il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

La diretta inizierà a partire dalle 19:30 con il consueto pre-partita curato da Giulia Mizzoni ed i suoi ospiti. Questa parte di diretta sarà visibile gratis anche sul canale youtube dell’Inter, sino alle 20:30.

Se non si possiede un abbonamento ad Amazon Prime Video non è quindi possibile vedere la partita in diretta.