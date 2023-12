Atreju, Elon Musk interviene sul palco con il figlio: "Mi preoccupa il tasso di natalità basso"

Il patron di Tesla e X, Elon Musk è stato uno degli ospiti di Atreju. Sul palco dell’evento vetrina di Fdi, Musk è intervenuto tenendo in braccio uno dei suoi figli. Sul tasso di natalità l’imprenditore statunitense ha espresso grande preoccupazione: “Penso che l’Italia sia un buon Paese in cui investire, è un grande Paese ma vorrei sottolineare che mi preoccupa il tasso di natalità così basso, se una azienda investe in Italia si chiede ‘se la forza lavoro diminuisce chi lavorerà nella mia azienda?’.”

Nel corso del suo intervento Musk ha toccato diversi temi centrali: non solo la natalità, ma anche le criticità legate all’impiego di petrolio nelle attività produttive e non solo: “Io sono un ambientalista, dobbiamo avere un mondo e un futuro sostenibile. L’attenzione ai cambiamenti climatici con una logica di lungo periodo è corretta, mentre sul breve periodo ho l’impressione che si stia esagerando”. Da qui la necessità di non rimuovere i combustibili fossili perché il percorso per un mondo più sostenibile potrebbe richiedere diversi decenni.

“Necessario aumentare l’immigrazione legale”

Non ultimo Musk si è detto favorevole ad aumentare il flusso dell’immigrazione legale, evidenziando invece la necessità di interrompere quella illegale: “Se qualcuno vuole lavorare regolarmente, e quindi è un valore per il paese in cui arriva, perché no? Devono diventare parte produttiva del paese”.