A quasi due mesi dalla fine della relazione con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il giornalista Andrea Giambruno si è recato ad Atreju. Arrivato all’evento organizzato da Fratelli d’Italia, l’ex conduttore ha salutato la sorella del premier Arianna Meloni.

Andrea Giambruno ad Atreju, il saluto con Arianna Meloni e i selfie

Il premier Meloni è a Bruxelles, impegnata nella difficile trattativa sul Patto di stabilità. Intanto, il suo ex compagno Andrea Giambruno ha fatto la sua apparizione ad Atreju. In occasione della seconda giornata della kermesse di Fratelli d’Italia, il giornalista è stato visto nelle vicinanze delle sale allestite per i dibattiti. In questo contesto, inoltre, l’ex conduttore finito nella bufera per alcuni inopportuni fuorionda è stato visto mentre salutava velocemente Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio.

Stando a quanto segnalato da Adnkronos, Giambruno ha assistito parzialmente al dibattito incentrato sul lavoro per poi lasciare l’evento. L’ex compagno di Meloni ha evitato le domande dei giornalisti presenti all’incontro ma si è fermato a scattare dei selfie con chi gli ha chiesto una foto prima di lasciare definitivamente Atreju.

La fine della relazione

Dalla fine della relazione tra Meloni e Giambruno non sono ancora trascorsi due mesi. A mettere un punto a una storia durata anni è stata proprio la leader di Fratelli d’Italia con un post condiviso lo scorso 20 ottobre.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui”, ha scritto il premier sui suoi social. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”.