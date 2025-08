Orrore in Francia: uomo ucciso, smembrato e disposto in croce. Fermato un sos...

Francia, uomo ucciso e trovato in posa macabra in un parco pubblico. Le indagini puntano su un possibile rituale: c’è un fermo.

Un uomo è stato ucciso in Francia in circostanze agghiaccianti che hanno sconvolto il Paese. Il suo corpo, smembrato e posizionato in forma di croce, è stato ritrovato in quella che appare come una macabra messa in scena. La dinamica dell’omicidio è ancora tutta da chiarire, ma le modalità del delitto evocano scenari rituali o simbolici.

Un sospetto è già stato fermato dalle autorità, mentre le indagini proseguono per fare luce su un caso che ha scioccato l’opinione pubblica e riacceso l’allarme per episodi di violenza estrema.

Atrocità in Francia: uomo ucciso, sventrato e disposto in croce

Nel nord della Francia, vicino alla cittadina di Amiens, un’orribile scoperta ha sconvolto la tranquilla comunità di Pont-de-Metz. Il cadavere di un uomo di 32 anni, residente nella zona, è stato trovato da un’escursionista in un’area sportiva del parco Pré du Moulin.

La vittima presentava ferite multiple: la gola recisa, l’addome aperto e segni di accoltellamento al collo e alla schiena. Il corpo, lasciato a terra, sembrava disposto deliberatamente in una posa che ricordava una crocifissione, con una messinscena tanto inquietante da scuotere perfino gli agenti intervenuti sul posto. “Sembrava una scena da film horror”, ha riferito una fonte vicina alle indagini.

Un sospetto fermato per l’uomo ucciso: si indaga sull’ipotesi del rito macabro

La scena del crimine è stata immediatamente isolata e le autorità hanno avviato un’indagine per omicidio volontario, coordinata dalla Procura di Amiens. A meno di 24 ore dal ritrovamento, è stato fermato un uomo di 28 anni nella stessa regione.

Il suo coinvolgimento è attualmente al vaglio degli inquirenti, che mantengono il massimo riserbo sui dettagli. Sebbene alcuni media francesi abbiano parlato di possibile omicidio rituale, la procura ha invitato alla cautela, negando che il corpo fosse “formalmente” disposto in croce. Intanto, l’intera comunità è sotto shock. “È un luogo dove portiamo i bambini a giocare, non ci sono mai stati problemi”, ha dichiarato un residente, come riportato dal Corriere del Ticino.

Resta da chiarire se si tratti di un gesto isolato o se dietro ci sia un disegno più oscuro.