Attaccate le sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino. Giorgia Meloni "preoccupata"

Ore di tensione presso le sedi diplomatiche italiane di Berlino e Barcellona: i rispettivi consolati sono stati attaccati nella giornata di oggi da alcuni manifestanti che hanno bruciato automobili nella capitale tedesca e rotto vetri presso il Consolato italiano nella capitale catalana.

Si tratta di azioni compiute sulla scia di quanto accaduto lo scorso dicembre ad Atene, quando venne bruciata l’auto di Susanna Schlein, la prima consigliera dell’ambasciata italiana in Grecia.

I fatti di Berlino e Barcellona

Secondo quanto riporta il primo consigliere dell’ambasciata tedesca Luigi Estero “è stata anche incendiata l’auto con targa diplomatica”, mentre per quanto riguarda la sede spagnola sappiamo che alcuni manifestanti hanno distrutto la vetrata del palazzo dove si trova il consolato italiano e hanno “imbrattato una parete dell’ingresso dell’edificio”.

La reazione delle autorità italiane: parlano Antonio Tajani e Giorgia Meloni

Immediata la reazione del Ministro degli Esteri Tajani e del Primo Ministro Giorgia Meloni, in queste ore impegnata in una missione in Libia.

A proposito dei fatti di Barcellona e Berlino, Tajani:

“Ha personalmente e immediatamente contattato l’ambasciata a Berlino e il consolato a Barcellona per esprimere la propria solidarietà e ha chiesto che venga fatta al più presto piena luce sulle dinamiche di questi atti criminosi.”

Tajani, inoltre, si è attivato per il rafforzamento delle misure di sicurezza presso le due sedi diplomatiche.

Giorgia Meloni, dal canto suo, si è definita “preoccupata per questi nuovi casi di violenza nei confronti dei nostri funzionari e delle nostre rappresentanze diplomatiche”.