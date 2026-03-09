Emmanuelle Macron non ha perso occasione per manifestare al mondo la sua preoccupazione rispetto a quanto sta avvenendo in medio-oriente e le implicazioni che il conflitto potrebbe avere nel brevissimo termine per l’Europa pur sottolineando gli interventi sul campo fatti dalla NATO.

La guerra in medio-oriente la situazione attuale

La guerra in medio-oriente è sempre più combattuta e lontana dal concludersi con il continuo rimpallarsi di attacchi missilistici tra l’Iran e l’accoppiata USA-Israele che ha deciso di attaccare lo stato degli Ayatollah.

L’escalation della guerra è già entrata nel vivo e i risultati di questo sono visibili anche in Europa in particolare con l’aumento dei prezzi che stanno colpendo il continente, in particolare per benzina e cibo.

Il problema è che la battaglia è serrata e gli armamenti permetteranno di continuare per diverso tempo, si parla anche di mesi prima che uno dei due stati dichiari la resa e nel mezzo, come sempre, i civili che perdono la vita.

Macron e le parole sull’attacco a Cipro

Il premier transalpino Macron ha parlato recentemente dell’attacco a Cipro, come riportato da Leggo.it – “Attacco a Cipro è un attacco all’Europa” – ha dichiarato nell’ambito di un incontro con i leader di Cipro e Grecia a Phaphos.

E’ di poche ore fa, inoltre, la notizia di un intercettamento di un missile iraniano sul suolo turco da parte della Nato. Ad annunciarlo è stato il Ministro della Difesa di Ankara. I detriti dell’ordigno sono caduti in località Gaziantep, senza causare danni a persone.