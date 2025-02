Berlino, è stato arrestato il presunto autore dell’accoltellamento di ieri nei pressi del Memoriale dell’Olocausto: si tratta di un19enne siriano.

Attacco con coltello al Memoriale dell’Olocausto: arrestato 19enne siriano

Il presunto aurore dell’accoltellamento del turista spagnolo di 30 anni vicino al Memoriale dell’Olocausto sarebbe un 19enne richiedente asilo di origini siriane. La notizia è stata diffusa dalla Bild, confermata poi dalla Procura di Berlino. Il giovane arrestato vive in un centro per rifugiati a Lipsia e, al momento, non si conoscono le motivazioni che hanno spinto il 19enne ad accoltellare il 30enne spagnolo, che ora si trova in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Il 19enne arrestato con le mani ancora sporche di sangue

Il 19enne siriano, sospettato di aver accoltellato un uomo vicino al Memoriale dell’Olocausto, è stato arrestato dalla forze dell’ordine circa tre ore dopo il fatto, con ancora le mani sporche di sangue. Come detto ancora non si conoscono le motivazioni esatte che hanno spinto il giovane ad accoltellare un turista, intanto le stanze del centro per rifugiati a Lipsia dove il giovane vive sono state sottoposte a perquisizione dal parte della polizia.