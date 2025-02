Questa sera, intorno alle 18:00 ora locale, a Berlino, una persona è rimasta gravemente ferita in un attacco con coltello tra l’ambasciata americana e il memoriale dell’Olocausto, nel quartiere Mitte. Lo riporta il tabloid tedesco Bild.

Attacco al memoriale dell’Olocausto a Berlino: un ferito grave, l’aggressore in fuga

La polizia ha transennato la zona del crimine e le aree limitrofe. Secondo le informazioni della testata tedesca, al momento non ci sarebbero collegamenti evidenti con l’ambasciata o il memoriale.

L’uomo, gravemente ferito in seguito all’attacco con coltello, è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le gravi ferite riportate. L’aggressore è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

Attacco al memoriale dell’Olocausto a Berlino: indagini in corso

Secondo la polizia, l’arma utilizzata nell’aggressione non è stata ancora rinvenuta e, dopo l’attacco, un uomo è stato visto fuggire tra la folla. Le indagini per chiarire quanto accaduto sono in corso.

Il portavoce Florian Nath ha dichiarato che al momento non ci sono indizi chiari riguardo un possibile movente per l’attacco. Non ci sono ipotesi concrete, in particolare per quanto riguarda un possibile legame con il terrorismo. Gli organi di stampa tedeschi non hanno fornito informazioni in tal senso, e le indagini continuano senza escludere nessuna pista.