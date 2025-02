É un cittadino siriano di 23 anni l’autore dell‘attacco con coltello avvenuto nelle scorse ore in Austria, nel comune di Villach, cittadina della Carinzia non lontana dal confine italiano. L’episodio si è verificato poco dopo le 16 di pomeriggio: il 23enne, un ragazzo con regolare permesso di soggiorno, ha estratto l’arma all’improvviso uccidendo un 14enne per poi ferire altre quattro persone, una delle quali raggiunta da un fendente al cuore, prima di essere fermato e arrestato.

Austria: 23enne uccide 14enne e ferisce 4 persone in un attacco con coltello

L’autore del gesto è un 23enne con regolare permesso di soggiorno, arrestato pochi minuti dopo l’attacco nelle vicinanze della piazza principale, a pochi metri dal ponte sulla Drama. Seduto su una panchina di pietra, privo di una scarpa, dalle immagini sembra sorridere mentre gli agenti lo attorniano, poi alza l’indice della mano destra verso il cielo prima di essere tratto in arresto. Il presunto attentato arriva a quattro anni da quello compiuto a Vienna, quando l’Isis uccise cinque persone.

Al momento non si parla ancora di terrorismo e le autorità di Villach, cittadina nella quale è avvenuto l’attacco con coltello, mantengono il più stretto riserbo indagando a fondo per chiarire le ragioni del gesto. Ma sono diversi i media locali ad indicare che, prima di colpire, il 23enne avrebbe gridato Allah Akbar. Rainer Dionisio, portavoce della polizia locale, ha dichiarato: “In 20 anni di lavoro non ho mai visto una cosa del genere”.

Attacco con coltello in Austria: la ricostruzione

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso come un fattorino sia stato determinante per consentire agli agenti di arrestare l’uomo: avrebbe investito l’aggressore con il suo veicolo fermandolo prima che potesse avventarsi contro altre persone. Resta ancora da chiarire se abbia o meno agito da solo: una task force Cobra è stata attivata per verificare la presenza di altri complici.