Il ministro degli Esteri britannico si ritrova nel bel mezzo di un attacco di Hamas mentre era in visita in Israele: il video virale.

Hamas ha dato il via a un attacco contro il Sud di Israele mentre il ministro degli Esteri britannico James Cleverly era in visita nel Paese. Sui social, sono stati diffusi video che mostrano il politico mentre fugge per mettersi al sicuro in un rifugio.

Attacco di Hamas durante la visita del ministro degli Esteri britannico in Israele: il video

Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, e il suo omologo israeliano, Eli Cohen, si trovavano in visita nel sud di Israele quando le sirene hanno cominciato a suonare. I due politici, allora, hanno improvvisamente cominciato a correre per mettersi al riparo dai razzi lanciati da Hamas.

L’allarme anti-razzo è scattato ad Ofakim mentre i due ministri degli Esteri erano sul posto. Le immagini che mostrano la fuga di Cleverly e Cohen per mettersi al sicuro in un rifugio sono state diffuse sui social media, diventando rapidamente virali.

Il tweet su X di Cleverly

Poco prima dell’attacco di Hamas, in procinto del suo arrivo in Israele, Cleverly aveva scritto su X: “Sono qui in Israele oggi per dimostrare che il sostegno del Regno Unito al popolo israeliano è incrollabile”.

Missili lanciati anche a Nord di Israele

Mentre il sud veniva bersagliato dai missili, le sirene d’allarme hanno risuonato anche a nord di Israele tra le località di Tiberiade, Safed e Beit Shean. I media locali hanno riferito che le autorità hanno individuato decine di droni che sorvolavano l’area.

Intanto, il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha annunciato: “Purtroppo abbiamo appena appreso, su segnalazione dei genitori, che manca all’appello un terzo cittadino italo-israeliano, Nir Forti. Ho appena parlato con la famiglia cui ho garantito massima assistenza”.