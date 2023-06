Terribile attentato in Francia. Un uomo armato ha accoltellato un gruppo di bambini al di sotto dei tre anni, mentre stavano giocando in un parco.

Attentato in Francia: bambini accoltellati in un parco

Un uomo ha accoltellato un gruppo di bambini al di sotto dei tre anni mentre giocavano in un parco davanti al lago di Annecy. Il primo bilancio parla di quattro bambini e un adulto feriti, tre dei quali sono in pericolo di vita. L’uomo, che secondo i testimoni indossava un turbante, ha agito alle 9.45 di oggi, giovedì 8 giugno, ma dopo poco è stato neutralizzato dalla polizia, che lo ha ferito a colpi di pistola. L’aggressore sarebbe un siriano che aveva presentato richiesta di asilo, sconosciuto ai servizi di polizia.

Attentato in Francia: il racconto di un testimone

“Stavo facendo jogging, all’inizio credevo che fosse un gioco, tutti correvano. Quando ho visto anche i passeggini spinti di corsa ho capito che c’era qualcosa di strano. Una donna mi ha detto di non andare avanti perché un uomo stava accoltellando tutti, io ho proseguito e mi sono ritrovato davanti all’aggressore, i poliziotti erano lì davanti ma li ho trovati lenti, non hanno reagito subito, l’uomo ha avuto il tempo di accoltellare un signore anziano, per due volte, mentre loro stavano lì a guardare senza fare nulla, sono rimasto sorpreso che non sparassero subito, la moglie di quel signore stava lì accanto a lui per fortuna non è stata attaccata ma era sotto choc, e io mi sono messo a gridare ai poliziotti ‘sparate, sparate!’, e alla fine lo hanno fatto ma comunque quell’uomo ha avuto il tempo di accoltellare una seconda volta. Stavo per intervenire io perché i poliziotti non riuscivano a fare nulla, sono rimasto molto sorpreso della loro lentezza. L’uomo è rimasto in silenzio durante l’attacco, non ha mai detto nulla, avrà avuto 45 anni. A un certo punto si è tolto la bandana o il turbante, davanti a me, non ho capito perché. Annecy è una città tranquilla, faccio jogging in quel parco tutte le mattine, non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere” è il racconto di un testimone che ha parlato alla rete tv all news Bfm.