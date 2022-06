Una scena terribile costellata dal parlottare a bassa voce dei vigliacchi in agguato: attirano un orso in una trappola e lo fanno saltare in aria

Le terribili immagini stanno facendo il giro del web e sono giunte anche all’attenzione di Dagospia, che ne ha tratto un indignato sunto: attirano un orso in una trappola e lo fanno saltare in aria. Sono le immagini dell’orribile uccisione in Siberia ad opera di un gruppo di minatori forse delle remote lande della Yakutia.

Il gruppo tende al plantigrado una vera trappola.

Attirano orso e lo fanno saltare

Come? Apparecchiando per lui una possibile fonte di cibo, attirandolo e facendolo letteralmente saltare in aria. Le scene di un video sono agghiaccianti: un gruppo di minatori uccide grosso orso attirandolo in una trappola micidiale. Ma in che modo? Un grosso contenitore pieno di cibo e sotto una bomba: appena l’animale si è avvicinato, lo hanno fatto saltare in aria.

Il frame pare provenire da uno dei tanti spot minerari della Siberia ma non vi sono indicazioni specifiche: vi si vede un orso in una landa innevata e desolata e si odono le voci di quei barbari.

Parole a bassa voce e poi il botto

L’orso inizia ad avvicinarsi e i minatori parlottano tra di loro.“È bello”, “Preparati”, e ancora: “Si sta avvicinando, odora, sente”. Il tutto fino ad un furtivo “è vicino al piatto”.

Poi discutono di come accendere la bomba che hanno piazzato sotto alla ciotola. Finché uno di loro annuncia: “Fallo adesso, andiamo. Questo è tutto”. Poi il terribile botto e una scena che lasciamo solo immaginare. Dagospia spiega che da tempo i funzionari della Yakutia, la regione più fredda della Siberia, accusano e ove possono perseguono i minatori di crudeltà verso la fauna selvatica.

Qui sotto potete recuperare il video. Attenzione: la clip è sconsigliata a chi di voi è particolarmente sensibile.