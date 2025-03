La protesta in Galleria

Oggi, intorno alle 14, cinque attivisti del movimento Ultima Generazione hanno fatto irruzione nel ristorante di Carlo Cracco, situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Con cartelli che recitavano frasi come “Il giusto prezzo” e “Ultima generazione”, i manifestanti hanno attirato l’attenzione dei passanti e dei clienti del ristorante. La loro azione non è stata casuale, ma parte di una campagna più ampia che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione del diritto al cibo.

Il messaggio della campagna

La campagna, denominata “Il Giusto Prezzo”, si propone di mettere in luce le disuguaglianze sociali e l’accesso limitato al cibo per le fasce più vulnerabili della popolazione. Gli attivisti hanno chiesto a Cracco di aprire le porte del suo ristorante ogni giovedì, offrendo pasti gratuiti a persone che normalmente non potrebbero permettersi di mangiare in un locale di alta cucina. Questa richiesta non è solo un atto simbolico, ma un invito a riflettere su come la ristorazione possa contribuire a un cambiamento sociale positivo.

La risposta delle autorità

La protesta ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente. Gli attivisti sono stati denunciati, ma il loro messaggio è stato chiaro: la lotta per il diritto al cibo deve continuare. La scelta di un ristorante di prestigio come quello di Cracco non è casuale; rappresenta un simbolo di un’industria alimentare che spesso ignora le necessità di chi vive in condizioni di difficoltà. La richiesta di pasti gratuiti è un modo per sfidare le convenzioni e promuovere un modello di ristorazione più inclusivo.

Il ruolo della ristorazione nella società

La ristorazione ha un ruolo fondamentale nella società, non solo come luogo di consumo, ma anche come spazio di incontro e di scambio culturale. In un momento storico in cui le disuguaglianze sociali sono sempre più evidenti, iniziative come quella proposta da Ultima Generazione possono rappresentare un passo importante verso una maggiore equità. I ristoratori, in particolare quelli di fama, hanno la possibilità di utilizzare la loro visibilità per promuovere cause sociali e contribuire a un cambiamento reale. La sfida è quella di trasformare il concetto di “lusso” in un’opportunità per tutti.