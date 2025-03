Un Comune attento alle esigenze degli anziani

Nel cuore della provincia di Verona, il piccolo Comune di Concamarise, con una popolazione di circa 1.050 abitanti, si distingue per l’attenzione riservata ai suoi cittadini più anziani. Con una percentuale significativa di residenti over 65, il Comune ha istituito un assessorato dedicato alle persone anziane, un’iniziativa che rappresenta un modello di inclusione sociale e di supporto per una fascia della popolazione spesso trascurata.

Attività e corsi per stimolare la socialità

Le attività proposte dall’assessorato sono molteplici e variegate. Tra le iniziative più apprezzate ci sono le lezioni di musica, che non solo offrono un’opportunità di apprendimento, ma favoriscono anche la socializzazione tra i partecipanti. Inoltre, i corsi di uncinetto sono diventati un punto di ritrovo per molte donne del paese, creando un ambiente di condivisione e amicizia. Le visite al museo e le gite fuori porta sono altre attività che arricchiscono l’offerta, permettendo agli anziani di scoprire il territorio e mantenere viva la curiosità.

Il ruolo di Antonio Zaupa

Alla guida di questo assessorato c’è Antonio Zaupa, un pensionato di 64 anni che ha deciso di dedicare il suo tempo libero al servizio della comunità. La sua esperienza personale come anziano lo rende particolarmente sensibile alle esigenze dei suoi concittadini. Zaupa ha dichiarato: “È fondamentale che gli anziani non si sentano isolati, ma parte attiva della comunità. Ogni attività è pensata per stimolare la loro partecipazione e il loro benessere”.

Un esempio da seguire

Il modello di Concamarise è un esempio da seguire per altri comuni italiani. In un’epoca in cui l’invecchiamento della popolazione è una realtà sempre più presente, è essenziale sviluppare iniziative che promuovano l’inclusione e il benessere degli anziani. Le attività proposte non solo migliorano la qualità della vita, ma contribuiscono anche a creare legami sociali e a combattere la solitudine, un problema che affligge molti anziani.