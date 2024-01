A Milano un atto grave di antisemitismo ha scosso la comunità. Frase offensiva scritta nelle vicinanze della sinagoga di Via della Guastalla.

Scritta offensiva vicino alla sinagoga

La frase “Gaza, ebrei letame” è stata scritta sulla targa di marmo di Via San Barnaba. Daniele Nahum, consigliere comunale del Partito Democratico, ha denunciato il gesto durante il consiglio comunale, definendolo un atto che riporta la città a periodi bui della sua storia.

Reazioni istituzionali e politiche

Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione, ha condannato l’atto su social media, definendolo un gesto vile che va condannato fermamente. Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso la sua solidarietà alla comunità ebraica e ha auspicato che i responsabili vengano individuati e puniti. Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, ha definito la scritta antisemita un atto grave e vergognoso, esprimendo solidarietà alla comunità ebraica.

La voce della comunità ebraica di Milano

Il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, ha condannato in modo deciso la scritta antisemita e antisionista. Ha sottolineato che si tratta di un ennesimo atto che demonizza Israele, alimentando l’odio verso gli ebrei. Daniele Nahum ha evidenziato che la scritta antisemita ha causato l’allontanamento di giovani ebrei da luoghi che consideravano sicuri, rendendo necessario un cambiamento delle sedi per motivi di sicurezza. Questo sottolinea la crescente preoccupazione per il clima non positivo che si è instaurato, specialmente in vista della Giornata della Memoria.