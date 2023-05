Aumentano le tende contro il caro affitti a Milano: tutti con Ilaria

Le rassicurazioni da parte della ministra dell’Università Anna Maria Bernini erano giunte da poche ore ma evidentemente il problema resta e fa proseliti nella lotta contro lo stesso, aumentano infatti le tende contro il caro affitti a Milano: tutti con Ilaria Lameta che per prima aveva sollevato il caso. I ragazzi dell’Unione Giovani di Sinistra della Lombardia si sono accampati assieme alla studentessa del Politecnico Ilaria Lamera che aveva deciso di dormire per alcune notti nella piazza davanti all’università.

Aumentano le tende contro il caro affitti

In merito c’è una nota: “Come Unione Giovani di Sinistra oggi abbiamo voluto partecipare all’assemblea degli studenti e dei lavoratori che sostengono Ilaria Lamera, che coraggiosamente ha deciso di rimettere al centro del dibattito politico milanese la crisi abitativa, vivendo per una settimana in tenda davanti al Politecnico di Milano”.

Grechi: “Non è solo solidarietà, è protesta”

E ancora, per bocca della referente milanese Laura Grechi: “Non abbiamo portato solo la nostra solidarietà ma abbiamo deciso di unirci a lei nella protesta: abbiamo piantato le tende e stanotte dormiremo con lei in piazza Leonardo da Vinci“. Poi la chiosa: “Vivere in provincia non basta ad arginare la crisi: il trasporto pubblico inefficiente che collega male il centro con la provincia è un’altra difficoltà che si va ad aggiungere”.