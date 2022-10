Aurora Caruso è morta a soli 22 anni in un incidente avvenuto ad Osimo, in provincia di Ancona.

Aurora Caruso è morta in un incidente avvenuto ad Osimo, in provincia di Ancona. Aveva solo 22 anni. L’altro conducente è rimasto ferito ma non in modo grave.

Aurora Caruso morta a 22 anni in un incidente, il dolore della madre: “Siamo morti anche noi”

Aurora Caruso è morta a soli 22 anni in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, 4 ottobre, ad Osimo, in provincia di Ancona. “Questa sera siamo morti anche noi” ha scritto la mamma di Aurora su Facebook. “Sei sempre stata una ragazza carina, simpatica amorevole e fantastica, oggi mi si rompe il cuore sapendo che non sarai più con noi, ci manchi sorella mia, Riposa in pace amore mio” ha scritto il fratello della ragazza.

Aurora viveva a Collemarino con la famiglia. Quando ha avuto l’incidente stava tornando dal lavoro con la sua Alfa 147 ed è andata a scontrarsi contro un’Opel Astra.

L’altro conducente è rimasto ferito

Sull’incidente verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il conducente dell’altra auto, un 21enne di Polverigi, è rimasto ferito, ma non in maniera grave. La ragazza è morta sul colpo. Il corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale Torrette, a disposizione della magistratura.

Il pm di turno potrebbe disporre l’autopsia. La notizia della terribile tragedia si è diffusa nei due quartieri dove i familiari stanno ricevendo il sostegno e l’affetto di amici e parenti. La ragazza aveva lavorato come barista al Bar del Disco nel quartiere della Palombella.