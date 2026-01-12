La giovane attrice Aurora Giovinazzo, già protagonista di numerosi successi tra cinema e televisione, esplora con Prendiamoci Una Pausa le sfumature delle relazioni e della crescita emotiva. Attraverso il suo personaggio Erica, la pellicola racconta una generazione alle prese con dubbi, errori e scelte sentimentali, mostrando come imparare dagli sbagli possa diventare un’esperienza fondamentale per la vita.

Ecco chi è la protagonista e cosa sappiamo della sua vita privata.

“Prendiamoci Una Pausa”: nelle sale dal 15 gennaio

La commedia Prendiamoci Una Pausa di Christian Marazziti sarà nelle sale dal 15 gennaio. La pellicola esplora relazioni e crescita personale, partendo da un’esperienza autobiografica dello stesso Marazziti: “Un personaggio dall’educazione sentimentale molto elementare. Uno di quegli uomini che passano da essere figli a mariti senza essere uomini nel mezzo“, spiega lo scrittore e speaker a Movie Player, che nel film è affiancato da Fabio Volo e Ilenia Pastorelli.

Aurora interpreta Erica, il punto di vista dei più giovani nel racconto. “Il mio personaggio sintetizza una generazione fatta di tantissimi punti interrogativi le cui risposte, a volte, sono le esperienze“, riflette l’attrice. Con questo ruolo, Giovinazzo porta sullo schermo la complessità e l’autenticità delle scelte dei giovani, unendo leggerezza e profondità emotiva.

Aurora Giovinazzo, chi è l’attrice di “Prendiamoci Una Pausa”

Aurora Giovinazzo, romana classe 2002, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da bambina. Figlia di due ristoratori e sorella minore dell’attrice Domiziana Giovinazzo, nota per Un Medico In Famiglia e Don Matteo, Aurora debutta a soli otto anni nella serie televisiva Caterina e le sue figlie 3, accanto alla grande Virna Lisi. L’anno successivo approda sul grande schermo con Immaturi di Paolo Genovese, iniziando una carriera che la porterà a collaborare con importanti registi italiani.

Nel corso degli anni, il suo volto è comparso in fiction come Don Matteo, Il Peccato e la Vergogna, Nero a Metà e L’Allieva, mentre al cinema ottiene il riconoscimento nazionale con Freaks Out di Gabriele Mainetti, film che le vale candidature ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, oltre al premio RB Casting come Miglior Attrice Esordiente. Seguono ruoli di rilievo in Anni da Cane di Fabio Mollo e nelle opere di Ferzan Ozpetek, Nuovo Olimpo e Diamanti, fino a Eterno Visionario di Michele Placido e Una Madre di Stefano Chiantini.

Oltre alla recitazione, Aurora si è distinta anche nel mondo della danza, ottenendo risultati importanti nelle discipline caraibiche. Tra il 2016 e il 2019 conquista vittorie ai campionati mondiali in coppia, oro ai campionati assoluti junior nel 2017 e trionfa ai campionati europei. Sul fronte privato, la scorsa estate la giovane attrice ha condiviso sui social momenti affettuosi accanto al fotografo romano Fabio Barba, mostrando un lato più intimo della sua vita.