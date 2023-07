Aurora Ramazzotti ha aggiornato i suoi fan sull’ultima disavventura che le sarebbe capitata in treno.

Aurora Ramazzotti: lo zaino perso

Aurora Ramazzotti ha usato i suoi canali social nelle ultime ore per aggiornare i suoi fan sulla sua ultima disavventura e ha fatto sapere che, durante il suo ultimo viaggio in treno, avrebbe smarrito uno zaino. A seguire la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha lanciato un appello ai suoi fan, chiedendo loro di scriverle qualora lo avessero trovato.

“Ciao amici, faccio un appello perché credo nel potere dei social. Se c’è qualcuno che sta viaggiando in treno tra Milano e Roma: abbiamo smarrito uno zaino marrone con dentro due miei beauty su uno dei quali c’è scritto Aury e ci sono le foto del matrimonio di Francesca e Santo (Francesca De Stefano e Santo Versace, ndr), quindi indiscutibilmente mio. Su un treno Italo. Se state viaggiando e lo trovate scrivetemi: all’interno del salottino, specifica Goffredo. Se siete in questa situazione scrivetemi in direct. Confido in voi!”, ha scritto Aurora nelle sue stories.

Sui social in tanti sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e intanto continuano a seguire i quotidiani aggiornamenti di Aurora che, lo scorso marzo, è diventata mamma per la prima volta.