Aurora Ramazzotti, lo sfogo contro gli haters: "Godetevi qualcosa senza bacchettare"

Come altre volte in passato, Aurora Ramazzotti ha utilizzato i suoi canali social per scagliarsi contro gli haters.

Aurora Ramazzotti contro gli haters

Come altre vip anche Aurora Ramazzotti si è trovata in più occasioni ad avere a che fare con gli haters e, nelle ultime ore, si è sfogata via social contro coloro che l’hanno presa di mira per il modo in cui si occuperebbe di suo figlio Cesare. “Dì sì ogni volta che ti è possibile. Lascialo far baccano”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Si può esprimere l’amore anche dicendo no, anzi, non si può amare davvero senza insegnare il valore del no da subito”.

Aurora quindi ha risposto: “Ma queste persone, secondo voi, qualcosa se la godono senza dover bacchettare? Rilassatevi”. Oggi Aurora è a dir poco entusiasta per l’arrivo del suo bambino e in tanti sono curiosi di sapere se, in futuro, allargherà ulteriormente la sua famiglia. Al momento lei e Goffredo Cerza sembrano intenzionati a godersi la loro nuova vita da neogenitori e ai fan non resta che attendere ulteriori sviluppi. Come sempre Aurora ama raccontare i dettagli e i retroscena della sua vita privata ai fan dei social, che sono curiosi di saperne di più.