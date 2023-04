Aurora Ramazzotti racconta il vissuto del parto: "È stato molto complicato"

Aurora Ramazzotti si è nuovamente raccontata a cuore aperto su Instagram. La giovane neo mamma ha rivelato come ha vissuto il momento del parto e quali emozioni ha provato in quelle ore così concitate: “Il mio parto è stato molto complicato, ma lo ricordo comunque come uno dei momenti più incredibili della mia vita”, ha dichiarato Aurora sui social.

Aurora Ramazzotti racconta i momenti del parto: “Uno dei più belli della mia vita”

La giovane ha puntato l’attenzione su come venisse a tratti “quasi spaventata” sul dopo parto: “Ho sentito un sacco di storie catastrofiche non richieste da far venire il mal di testa a chiunque”, ha scritto. Poi a spiegato: “In gravidanza ero molto stanca. Quasi ogni volta che qualcuno mi chiedeva come stessi e lo dicevo, la risposta era “Ahhh, vedrai, vedrai”. “Sarai ancora più stanca dopo!”“.

“Non sai mai quali paure possa avere il tuo interlocutore”

Infine Aurora Ramazzotti ha condiviso qual è suo pensiero sul condividere le proprie esperienze con gli altri: “Una cosa che tutto questo mi ha insegnato è avere rispetto della delicatezza di certe situazioni. Non ci avevo mai pensato prima, finché non vivi non lo sai, ma ora prima di raccontare la mia esperienza a qualcuno che deve ancora attraversare quella fase, mi accerto sempre che quel qualcuno sia pronto ad accoglierla”.