Aurora Ramazzotti nella bufera: "Per tuo figlio può essere pericoloso!"

Aurora Ramazzotti è da poco diventata madre del suo primo figlio e sui social è stata travolta già da una marea di critiche.

Aurora Ramazzotti: la bufera

Aurora Ramazzotti si è trovata spesso a che fare con i leoni da tastiera e, ovviamente, non è stata da meno durante i suoi primi giorni da mamma (quando in tanti ad esempio hanno criticato il nome di suo figlio, il piccolo Cesare). Nelle ultime ore Aurora ha generato una bufera in rete dopo aver postato una foto in cui si vede la sua gatta, Saba, dormire nella culla del bambino. In tanti hanno affermato che una simile vicinanza tra l’animale e il neonato possa rivelarsi pericolosa per il bambino e hanno messo in guardia Aurora a causa della questione. Al momento la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha preferito non replicare, e in tanti sono curiosi di sapere se prima o poi lo farà.

Aurora ha dato alla luce il suo primo figlio lo scorso 30 marzo e poco dopo il parto lei e il fidanzato Goffredo Cerza hanno svelato di aver chiamato il loro bebè Cesare Augusto. I neo-nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono più felici ed emozionati che mai per l’arrivo del loro primo nipote.