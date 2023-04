Aveva detto stop ai social o almeno questa era l’intenzione attribuita a lei dai media una settimana fa, ma le cose sembrano essere andate diversamente e perciò ecco l’atteso primo selfie di Aurora Ramazzotti con il suo Cesare Augusto. La neo mamma, figlia di Eeros e di Michelle Hunziker, torna sui social con la sua meravigliosa creatura e lo fa per parlare del proprio corpo che lei definisce “magico”. E la fa mentre in braccio tiene proprio la magia che ha fatto.

Il primo selfie di Aurora con Cesare

A dieci dieci giorni da quando Aurora Ramazzotti ha partorito il suo primo figlio, Cesare la giovane donna ha voluto dunque mostrare ai follower quanto il suo corpo sia cambiato in soli 10 giorni, lo ha fatto con il bambino in braccio e per far vedere che il pancione è ormai sparito. Ecco quindi che gradualmente Aurora sta tornando alle sue forme naturali. Ed ha scritto: “10 giorni post parto, il corpo è magico”. Il tutto come didascalia di un tenerissimo scatto in cui si mostra riflessa davanti allo specchio.

“Il corpo è magico”, in braccio la magia

E nell’immagine Aurora tiene in braccio il suo Cesare. La Ramazzotti aveva affrontato con regolarità il tema dei cambiamenti somatici durante la gravidanza e come si legge la compagna di Goffredo Cerza “non ha mai tolto l’attività fisica dalla sua routine. Ha sempre considerato lo sport, ovviamente adatto alle sue condizioni fisiche, come uno sfogo e una liberazione”.