Australia colpita dal ciclone Ilsa: evacuata costa nord-occidentale

Timore per il rafforzarsi del ciclone Ilsa che tra oggi e domani dovrebbe raggiungere la costa dell’Australia nord-Occidentale

Si rafforza il ciclone Ilsa

Si rafforza il ciclone Ilsa al largo delle coste dell’Australia Occidentale: la perturbazione dovrebbe raggiungere la costa tra giovedì e venerdì mattina.

Secondo quanto affermato dall’Australia’s Bureau of Meteorology, dovrebbe essere la prima tempesta di tale portata ad attraversare la costa di Pilbara nello stato dell’Australia occidentale.

Il più distruttivo del decennio?

Il ciclone si preannuncia essere uno dei più distruttivi registrati nell’area negli ultimi dieci anni. Sono previsti venti fino a 275 chilometri orari.

Secondo il Bureau of Meteorology australiano, Ilsa dovrebbe toccare terra tra Port Hedland -un importante porto per l’esportazione di minerale di ferro- e Bidyadanga, sede della più grande comunità aborigena dello Stato.

Evacuazioni di massa

Il servizio meteorologico australiano ha avvertito la popolazione della possibilità che l’arrivo della tempesta potrebbe potrebbe portare maree più alte della norma, grandi onde e inondazioni.

Per questo motivo, residenti, turisti e lavoratori sono stati fatti allontanare dalla costa per il previsto arrivo della perturbazione, che dovrebbe raggiungere categoria 4 quando attraverserà la costa del Pilbara, nello Stato dell’Australia Occidentale (l’Australia utilizza un sistema di classificazione a cinque livelli per i cicloni).